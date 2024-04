Cielo soleggiato e temperature elevate prima di una nuova instabilità

L’anticiclone manterrà condizioni di stabilità fino alla fine del mese in Puglia, con prevalenza di bel tempo e temperature in aumento, tanto che martedì saranno possibili punte anche di 26/27°C. Già dalla giornata di mercoledì primo maggio tuttavia si assisterà ad un certo deterioramento del tempo, per l’avvicinamento di una perturbazione collegata a una depressione che si scaverà tra l’Europa centrale e il Mediterraneo. Questo è ciò che emerge dalle previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

Ne conseguirà un aumento della nuvolosità sul Salento, ma con clima che si manterrà asciutto su Brindisino e Leccese. Giovedì la prima perturbazione sfilerà verso est abbandonando la nostra regione dove il tempo sarà già in miglioramento, ma un nuovo fronte seguirà a breve distanza e determinerà un certo peggioramento tra il pomeriggio e la sera con piogge e qualche rovescio soprattutto sulle aree centro-meridionali pugliesi. Caleranno di alcuni gradi le temperature, con massime sui 23/25°C. Venerdì anche questo fronte sfilerà verso est, ma la permanenza di un teso flusso di correnti occidentali sarà causa di annuvolamenti e qualche pioggia o temporale in propagazione dalle zone interne verso la costa adriatica. Possibile graduale miglioramento solo sul finire della settimana, con temperature in recupero da domenica.

