Temporali in arrivo in Puglia: allerta meteo per rischio idrogeologico

Maltempo in arrivo in Puglia. Allerta meteo gialla diramata dalla Protezione civile regionale dalle ore 8 di domani, venerdì 12 agosto, per le successive 12 ore. Si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Secondo le previsioni di 3Bmeteo.com a Brindisi domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 3501m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso.