Strade come fiumi e persone bloccate in auto: nubifragio a Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA – Nel giro di pochi minuti, strade allagate e persone intrappolate a bordo delle proprie auto. Un diluvio si è abbattuto intorno alle ore 18 di oggi (lunedì 19 luglio) nella periferia e nella zona industriale di Ceglie Messapica. Il Comune della Valle D’Itria è stato investito in pieno dall’ondata di maltempo che da sabato assedia la provincia di Brindisi.

I fulmini hanno colpito delle villette, danneggiando gli impianti elettrici. Alcuni automobilisti sono stati sorpresi dal temporale mentre le strade venivano sommerse da torrenti di fango. Bloccati negli abitacoli, hanno dovuto attendere l’arrivo dei vigili del fuoco per liberarsi. Le squadre di pompieri del comando provinciale di Brindisi e del distaccamento di Ostuni hanno fronteggiato numerose richieste di intervento, perlopiù per allagamenti. La strada provinciale per Villa Castelli è al limite della praticabilità. Su Ceglie, insomma, si è riversata una bomba d’acqua. Un’esperienza analoga la si era vissuta due giorni fa nel centro abitato di Mesagne. Fortunatamente non si registrano feriti.