Ancora maltempo in Puglia: allerta meteo "gialla", in arrivo forte vento

Anche per le prossime ore allerta meteo "Gialla" in tutta la Puglia. Secondo il bollettino diramato dalla Protezione civile Puglia, dalle ore 20 di oggi, lunedì 10 gennaio, per le successive 28 ore si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale, con raffiche fino a burrasca forte, specie lungo i settori costieri ed appenninici. Forti mareggiate lungo le coste esposte.