In arrivo una nuova ondata di calore: "Rischi anche per le persone sane e attive"

Massimo livello di allerta per le temperature in Puglia, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Da quanto si legge sulla pagina Facebook della Regione Puglia, mercoledì 19 e giovedì 20 luglio è previsto l’arrivo di una nuova ondata di calore: temperature molto elevate per più giorni consecutivi, tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.

"Un'esposizione prolungata a temperature così elevate può provocare disturbi, come crampi, svenimenti, edemi, congestione, colpo di calore e disidratazione. Condizioni di caldo estreme, inoltre, possono portare all’aggravamento delle condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti. Possibili effetti negativi sulla salute anche di persone sane e attive".

Come prevenire i rischi per la salute indicati dal sito del Ministero: https://rpu.gl/jMIGi