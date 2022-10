Ottobrata bis, sarà una settimana di sole e caldo anomalo

Arriva l’ottobrata bis, con temperature sopra la media stagionale. La settimana che sta per cominciare sarà con prevalenza di cielo sereno su tutta la Puglia, secondo le previsione del meteorologo Federico Brescia su 3Bmeteo.it.

Vediamo nel dettaglio: "Domani, lunedì 17 ottobre 2022, una forte struttura anticiclonica determinerà condizioni di stabilità con ampi spazi soleggiati. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali. Mare poco mosso. Fino a giovedì un flusso di umide correnti settentrionali attiva una variabilità con annuvolamenti sparsi a tratti più compatti al mattino sul Salento, dove non si escludono locali foschie. Temperature in graduale aumento.

Quanto durerà? "Non sembra essere una rimonta anticiclonica timida, di poco conto, quella che ci interesserà nella nuova settimana, c'è però la possibilità che correnti più instabili di origine atlantica riescano a riportare un clima più autunnale sul nostro Paese nell'ultima decade di ottobre, dal 20-21 in poi per intenderci."