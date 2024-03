Pasqua con forti raffiche di scirocco: allerta meteo gialla per 24 ore

Dalle ore 12 di oggi, sabato 30 marzo, per le successive 24 ore, si prevedono "venti forti da burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte". Il dipartimento della Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla per "vento" che interessa tutta la regione Puglia.

Secondo le previsioni di 3Bmeto.com a Brindisi per oggi si prevede "sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3627m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud. Mare mosso".

