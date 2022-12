Temporali in arrivo: allerta meteo arancione in provincia di Brindisi

Il peggio è previsto intorno alle ore 21 di oggi (sabato 3 dicembre), con il rischio di temporali. Ma anche la giornata di domenica non sarà delle migliori. La Protezione Civile Puglia ha diramato un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e vento valida a partire dalle 20 odierne e per le successive 24 ore. Proprio fra le province di Brindisi e Lecce il maltempo sarà meno indulgente che nel resto del tacco d’Italia. Dalle 21 e fino a tarda sera, dunque, piogge e temporali. Per la giornata di domani si prevedono “cieli molto nuvolosi o coperti al mattino - si legge su 3bmeteo.com - con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata”.