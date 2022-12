Le previsioni del tempo per Capodanno: sole e clima mite in Puglia

Di seguito le previsioni del tempo del week end di Capodanno in Puglia a cura del meteorologo Federico Brescia di 3Bmeteo.com

Un inverno praticamente assente fino adesso sulla Puglia ma non solo. Anche in queste vacanze natalizie il clima è stato più primaverile che invernale e continuerà ad essere così anche nei prossimi giorni. Tra il 31 dicembre e l’1 gennaio una nuova poderosa rimonta anticiclonica interesserà tutto il Centro-Sud Italia facendo impennare ancora una volta le temperature su valori poco consoni al periodo.

Andando nel dettaglio c’è poco da dire per i prossimi giorni, a parte qualche passaggio nuvoloso più consistente nella giornata di venerdì 30 e sabato 31 sul Salento. Per il resto il sole sarà il vero protagonista. Attenzione a qualche nebbia nelle ore più fredde nelle pianure interne. Temperature massime tra 16 e 18°C, minime più basse fino a 8-9°C, anche 6°C sul Foggiano. Ventilazione da Sud moderata in calo sabato 31. Non si intravedono grossi peggioramenti fino all’Epifania, ma per restare sempre aggiornati vi invitiamo a consultare il nostro sito 3Bmeteo.

Meteo Bari: cielo poco o parzialmente nuvoloso fino al 3 gennaio. Nebbie nelle ore più fredde nelle aree interne. Temperature oltre la media stagionale, massime tra 16 e 18°C.

Meteo Foggia: tempo stabile nei prossimi giorni con cielo poco nuvoloso. Nebbie nelle ore più fredde. Temperature oltre la media stagionale, massime tra 16 e 18°C, freddo al mattino con minime fino a 6°C.

Meteo Brindisi: tempo stabile nei prossimi giorni, tra ampie schiarite e passaggi nuvolosi. Temperature oltre la media stagionale, massime tra 16 e 18°C.

Meteo Lecce: tempo stabile nei prossimi giorni, tra ampie schiarite e passaggi nuvolosi. Temperature oltre la media stagionale, massime tra 16 e 18°C.