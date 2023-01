Cielo nuvoloso e piogge: maltempo anche nel fine settimana in provincia di Brindisi

Di seguito le previsioni del tempo per il fine settimana in Puglia a cura del meteorologo Federico Brescia di 3bmeteo.com

La Puglia sta vivendo giornate instabili e fresche nell’ultimo periodo a causa dell’ingresso di fredde correnti Nord-orientali. Lo scenario non sembra intenzionato a cambiare nemmeno in questo fine settimana. Un nuovo vortice posizionato sullo Ionio alimentato dall’ingresso di altra aria fredda porterà una nuova fase caratterizzata da instabilità, con piogge e locali temporali anche a carattere grandinigeno. Nevicate a quote medio-basse. Ma vediamo nel dettaglio. Venerdì mattina pioverà su tutto il settore Centro-settentrionale della regione e la neve cadrà fino a 600m sul Foggiano, sarà più asciutto verso il Salento dove avremo anche qualche schiarita.

Dal pomeriggio la situazione si invertirà con rovesci e anche qualche temporale con annesse possibili grandinate che interesseranno in particolare i settori centro-meridionali, fenomeni più sporadici a Nord. Ci sarà tempo per pause asciutte e qualche sprazzo di sole. Temperature generalmente comprese tra 7 e 12°C. Ventilazione a rotazione ciclonica moderata, tesa da Nord sul Gargano. Tra sabato e domenica si resta in un contesto di estrema variabilità con nubi e schiarite ma anche rovesci e acquazzoni, specie tra Barese e Salento. Vento sostenuto tra 30 e 50 km/h di Grecale. Mare mosso. Temperature in calo, minime tra 4 e 6°C, massime tra 10 e 12°C. Anche la prossima settimana risulterà a tratti instabile e fredda ma per maggiori informazioni e per restare sempre aggiornati vi invitiamo a consultare il sito di 3Bmeteo.

Meteo Bari: weekend con cielo nuvoloso o molto nuvoloso, attese piogge e rovesci, anche temporaleschi venerdì 27. Fenomeni più sparsi e deboli tra sabato e domenica. Temperature in calo, comprese tra 6 e 11°C.

Meteo Foggia: venerdì tempo instabile specie al mattino con piogge e rovesci, andrà meglio da sabato ma si resterà in un contesto di variabilità con nubi, schairite ma anche improvvisi rovesci.. Temperature in calo, comprese tra 3 e 9°C.

Meteo Brindisi: weekend con cielo nuvoloso o molto nuvoloso, attese piogge e rovesci, anche temporaleschi venerdì 27. Fenomeni più sparsi e deboli tra sabato e domenica. Temperature in calo, comprese tra 6 e 11°C.

Meteo Lecce: weekend caratterizzato da estrema variabilità con nuvolosità sparsa e qualche rovescio. Temperature in calo, comprese tra 5 e 11°C.