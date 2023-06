Ponte del 2 giugno: giornate fra sole e nuvole, basso rischio di precipitazioni

Di seguito le previsioni del temo per i prossimi giorni in Puglia a cura dei meteorologi di 3bmeteo.com

In Puglia avremo giornate caratterizzate da sole prevalente al mattino, al quale farà seguito lo sviluppo di locali rovesci o temporali tra tarda mattina e pomeriggio in particolare su versante ionico del Salento, Tarantino, in generale lungo le Murge e più occasionalmente su Daunia e Gargano. Non esclusi puntuali nubifragi e grandinate, in quanto i fenomeni colpiranno in modo estremamente localizzato.

Sulle coste adriatiche più soleggiato e bassa probabilità di precipitazioni, nonostante a tratti un pò di nuvolosità irregolare potrà offuscare il cielo, specie tra tardo pomeriggio e prima serata. Una situazione che si presenterà sia il 2 giugno che sabato 3, mentre domenica 4 il tempo dovrebbe essere più stabile con meno temporali e clima più caldo. A proposito di clima, il caldo non sarà mai eccessivo, con temperature massime in genere comprese tra 25°C e 28°C, a tratti anche fresco lungo le coste adriatiche per una vivace ventilazione nord orientale.

BARI: nei prossimi giorni sole alternato a nuvolosità irregolare, specie durante il tardo pomeriggio e la serata, ma con basso rischio di precipitazioni se non occasionali sull'entroterra. Massime in genere entro i 25-27°C.

FOGGIA: fino a sabato sole alternato a nuvolosità irregolare, specie tra il pomeriggio e la serata, ma con basso rischio di precipitazioni in città, più concrete invece avvicinandosi all'Appennino. Domenica più instabile con qualche temporale non escluso anche in città. Temperature massime in genere entro i 27-29°C.

BRINDISI: nei prossimi giorni sole alternato a nuvolosità irregolare, specie durante il tardo pomeriggio e la serata, ma con basso rischio di precipitazioni se non occasionali sull'entroterra. Massime in genere entro i 25-27°C, in aumento da domenica.

LECCE: nei prossimi giorni sole alternato a nuvolosità irregolare, specie durante il tardo pomeriggio e la serata, ma con basso rischio di precipitazioni in città, più probabili invece a ovest della città verso lo Ionio. Massime in genere entro i 25-27°C, in aumento da domenica.