Temperature in diminuzione e temporali sui rilievi, dal 3 agosto torna pressione africana

BRINDISI - Il maestrale ci accompagnerà da oggi (domenica 31 luglio 2022) fino ai primi giorni di agosto portando un cale di temperature e un caldo più "gradevole". "Un flusso fresco da Nord - spiega il previsore Andrea Bonina sul sito di 3bmeto.com - apporterà una graduale diminuzione delle temperature che perdurerà anche nei prossimi giorni con massime fino a 30-31°C. Locale/puntuale instabilità tra 30 e 31 luglio nell'entroterra pugliese, in cessazione nei giorni successivi. Ventilazione moderata/forte settentrionale".

A Brindisi oggi (domenica 31 luglio 2022) giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 26°C, lo zero termico si attesterà a 4743m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.

Tempo stabile, quindi, e ampiamente soleggiato sulle coste della Puglia, mentre annuvolamenti in sviluppo sui rilievi montuosi posso portare qualche piovasco o temporale su Molise e Lucania. Qualche locale piovasco non escluso sul Golfo di Taranto/sub-coste della Calabria Ionica nel primissimo pomeriggio. Temperature in diminuzione con massime fino a 33-35°C. Venti settentrionali deboli/moderati, moderati/forti sulla Puglia. Mare da quasi calmo a poco mosso.