Previsioni meteo weekend primo maggio: tempo mite fino a sabato poi peggioramento

Tempo stabile e molto mite sulla Puglia fino a sabato grazie all'alta pressione, poi le prime avvisaglie di un peggioramento nella seconda parte del giorno. La parte avanzata di una perturbazione porterà un graduale aumento delle nubi e primi fenomeni a fine giornata a partire dal foggiano. Temperature massime tra 22 e 24°C fino a 27°C sul foggiano. Venti in rotazione intorno Sse. E' quanto riportano i metereologi di 3bmeteo.com riguardo alle previsioni per il weekend del primo maggio.

Domenica l'anticiclone tenderà ad attenuarsi: si prevedono molte nubi con qualche pioggia al mattino ma in attenuazione. In serata è invece atteso un nuovo peggioramento a partire da ovest per una perturbazione che nella giornata del 1°maggio porterà nuove precipitazioni con annesso calo delle temperature. Le condizioni di instabilità, a fasi alterne, domineranno poi fino a metà della nuova settimana.

Brindisi: condizioni stabili ed asciutte fino alla giornata di sabato quando è atteso un aumento della nuvolosità. Clima mite con massime di 23-24°C. Domenica arriverà qualche pioggia. Giornata del 1°maggio con qualche debole precipitazione in un contesto termico più fresco, massime non oltre i 16-17°C.

Lecce: prima parte del weekend stabile e mite con massime fino a 24°C. Domenica peggiora con qualche pioggia. Seguirà un 1° maggio più instabile con annesso calo delle temperature.

Bari: l’alta pressione sarà garanzia di una fase stabile e mite con punte massime di 21-22°C fino a sabato quando le nubi aumenteranno entro sera. Domenica arriva una perturbazione con precipitazioni sparse nella prima parte di giornata che ritroveremo anche nella giornata del 1°maggio. Calo termico, massime non oltre i 16°C.

Foggia: sole prevalente fino a sabato quando arriverà qualche isolato fenomeno entro sera, massime molto miti con punte di 26-27°C. Domenica e poi il 1° maggio si intensifica l’instabilità con precipitazioni sparse e annesso calo termico, massime fino a 21-22°C.