Temperature in calo: allerta neve anche in provincia di Brindisi

Anche la provincia di Brindisi è interessata da un’allerta neve gialla (criticità ordinaria) diramata dal servizio di Protezione Civile della Regione Puglia, valida dalle ore 14 di oggi (domenica 17 gennaio), per le successive 30 ore. Stando al bollettino meteo, sono previste nevicate: al di sopra dei 400-600 m, in calo fino ai 200-400 m con locali sconfinamenti a quote inferiori con apporti al suolo deboli.

Le possibilità di nevicate consistenti nella fascia sud della regione pare siano abbastanza remote. Da quanto si legge sul sito 3Bmeteo.com, a Brindisi domani sono previsti “cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 8.5mm di pioggia”. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 778m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare mosso.