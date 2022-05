Alta pressione, sole e punte di 30 gradi: week end al mare in Puglia

Di seguito le previsioni del tempo in Puglia per il fine settimana a cura di Carlo Migliore di 3bmeteo.com

Meteo Brindisi

Alta pressione e sole pieno sulla città di Brindisi e tutta la provincia fino al weekend e per l’inizio della prossima settimana. Le temperature sono previste in aumento con massime tra 28 e 30°C nel weekend e punte di 33/34°C tra lunedì e martedì quando le condizioni saranno anche molto afose. Tra mercoledì e giovedì possibile peggioramento con l’arrivo di qualche temporale e con temperature in netto calo.

Meteo Bari

Alta pressione e sole incontrastato sulla città di bari e tutta la provincia fino al weekend e per l’inizio della nuova settimana con qualche innocua velatura tra lunedì e martedì. Le temperature sono previste in contenuto aumento fino a domenica con massime non oltre i 28°C poi il caldo tenderà ad aumentare a inizio settimana con punte di 32°C lunedì e di 35°C martedì. Tra mercoledì e giovedì possibile peggioramento con l’arrivo di qualche temporale e con temperature in netto calo.

Meteo Foggia

Alta pressione e sole pieno sulla città di Foggia e tutta la provincia fino al weekend e per l’inizio della prossima settimana. Le temperature sono previste in sensibile aumento con punte di 35°C domenica e 36°C lunedì, poi in lieve calo martedì. Tra mercoledì e giovedì possibile peggioramento con l’arrivo di qualche temporale e con temperature in netto calo.

Meteo Lecce

Alta pressione e sole pieno sulla città di Lecce e tutta la provincia fino al weekend e per l’inizio della prossima settimana. Le temperature sono previste in aumento con punte di 31°C nel weekend e fino a 34°C tra lunedì e martedì. Tra mercoledì e giovedì possibile peggioramento con l’arrivo di qualche temporale e con temperature in netto calo.