Vento e pioggia fino a notte fonda: allerta meteo arancione nel Brindisino

La Puglia resterà nella morsa del maltempo anche nella giornata di domani (giovedì 1 dicembre). La situazione più critica è attesa, in particolare, nella zona del Salento, in cui è compresa anche la provincia di Brindisi, l’unica della Puglia in cui vige un’allerta meteo arancione. Il bollettino ha una validità che spazia dalle ore 14 di oggi, per le successive 30 ore. In questo arco temporale sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Inoltre sono previsti venti da forti a burrasca nord-occidentali sulla Puglia meridionale, tendenti ad attenuazione. Le piogge si faranno sentire soprattutto nella serata odierna. A partire dalle prime luci di domani le precipitazioni dovrebbero lasciare spazio a “cieli molto nuvolosi o coperti- si legge su 3bmeteo.com - con tendenza a schiarite dalla serata”.