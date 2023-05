Pioggia e vento non arretrano: nuova allerta meteo per la serata dell'1 maggio

BRINDISI – La festività dell’1 maggio è stata segnata dalla pioggia e dal vento. Il quadro non migliorerà neanche in serata. La Protezione Civile regionale, anzi, ha diramato una nuova allerta meteo gialla per rischio idrogeologico a partire dalle ore 20 e per le successive quattro ore. Questo a causa del rischio di “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli e fino a puntualmente moderati su Puglia garganica e meridionale”. Nel Brindisino, in particolare, stando alle previsioni di 3bmeteo.com, si potrebbero registrare fino a 3 millimetri di pioggia.