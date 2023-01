Raffiche di maestrale fino al pomeriggio di mercoledì: nuova allerta meteo

Il vento di maestrale non toglierà il disturbo almeno fino alla serata di domani (mercoledì 11 gennaio). La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo per il vento, valida da mezzanotte e per le successive 18 ore. L’intera regione sarà sferzata da venti dai quadranti settentrionali con residue raffiche burrasca, in generale attenuazione nel pomeriggio. In provincia di Brindisi, stando alle previsioni di 3bmeteo.com, non dovrebbe piovere. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 11°C. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio forti e proverranno da Nord-Nordovest. Mare molto mosso.