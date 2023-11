Il maltempo non dà tregua: domenica con raffiche di maestrale e temporali

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio, in attIl maltempo non dà tregua in questo fine settimana. Anche nella giornata di domani (domenica 25 novembre) la Puglia sarà esposta a temporali e raffiche di vento.

La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo gialla valida dalle ore 20 di oggi e per le successive 16 ore, per rischio vento. In particolare sono previsti venti da forti a burrasca, localmente di burrasca forte, dai quadranti settentrionali. Inoltre vi saranno forti mareggiate lungo le coste. Nel Brindisino il pomeriggio di domenica sarà segnato anche da piogge e temporali. enuazione in serata