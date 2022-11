Nuova allerta meteo in Puglia, ma nel Brindisino non sono previste piogge

Anche per la giornata di domani (domenica 6 novembre) sarà allerta meteo gialla in Puglia. E’ quanto emerge da un nuovo bollettino della Protezione civile. In particolare, a partire dalle ore 20 di oggi e per le successive 24 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare sulla Puglia settentrionale. Sempre sulle coste settentrionali vi è il rischio di venti forti a burrasca da nord-ovest.

Per quanto riguarda la provincia di Brindisi, stando alle previsioni di 3bmeteo.com, si prevede una giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 19°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso.