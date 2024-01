E' arrivato l'inverno: temperature in calo e possibili precipitazioni nel Brindisino

Di seguito le previsioni del tempo per i prossimi giorni in Puglia, a cura dei meteorologi di 3bmeteo.com

Una blanda circolazione di bassa pressione alimentata da venti freddi provenienti dai Balcani, sarà responsabile di nuove precipitazioni a carattere di rovescio su buona parte della regione tra mercoledì e giovedì. Nel prossimo fine settimana invece, a causa della rimonta di un campo di alta pressione sul Mediterraneo centro-orientale, le condizioni meteorologiche tenderanno gradualmente a migliorare con ampie schiarite alternate a locali annuvolamenti ma senza precipitazioni. Le temperature saranno in lieve ulteriore calo fino a giovedì, in ripresa durante il fine settimana. Ventilazione ancora sostenuta dai quadranti orientali fino a venerdì, in graduale affievolimento nel fine settimana.

Meteo Brindisi - Nuvolosità compatta alternata a timide schiarite caratterizzeranno il tempo tra mercoledì e venerdì sulla città di Brindisi. Tra giovedì sera e venerdì notte inoltre, non si escludono locali rovesci, in rapida evoluzione verso ponente. Le temperature si manterranno basse, su valori tipici del mese di gennaio, con massime non superiori agli 11°C/12°C, minime anche sotto i 5°/6°C nel fine settimana.

Meteo Bari - Generali condizioni di variabilità con alternanza di schiarite ed annuvolamenti caratterizzeranno le giornate di mercoledì e giovedì sulla città di Bari. Saranno possibili brevi piovaschi nel pomeriggio. Nel fine settimana, il cielo si presenterà spesso soleggiato con occasionali annuvolamenti di passaggio non in grado di recare precipitazioni. Temperature in calo fino a giovedì con massime non oltre gli 11°C, in lieve aumento nel weekend con temperature fino a 13°C.

Meteo Foggia - Condizioni di cielo nuvoloso con deboli precipitazioni associate tra mercoledì e venerdì sulla città di Foggia. Tra giovedì pomeriggio e venerdì notte infatti, un nuovo afflusso di aria fredda ed instabile da est, darà luogo a nuovi rapidi rovesci. Un netto miglioramento del tempo è atteso tra sabato e domenica, quando l’alta pressione favorirà maggiore soleggiamento sulla città. Temperature in lieve ulteriore calo, specie nei valori massimi con punte non oltre i 10°C. Minime in calo con valori fino a 3°C nel fine settimana.

Meteo Lecce - Correnti fredde ed instabili dai quadranti orientali, favoriranno la genesi di nuove precipitazioni tra giovedì e venerdì sulla città di Lecce. Nello specifico, tra giovedì pomeriggio e venerdì notte, sul capoluogo salentino sono attesi brevi rovesci alternati a schiarite. Nel fine settimana, complice la rimonta dell’alta pressione, le condizioni meteorologiche, saranno in netto miglioramento. Temperature in lieve ulteriore calo, con massime non oltre i 10°C tra venerdì e sabato, minime anche sotto i 4°C/5°C nel weekend.