Arriva l'anticiclone africano: prima ondata di caldo nel week end

Di seguito le previsioni del tempo per il prossimo fine settimana in Puglia, a cura del meteorologo Francesco Nucera, di 3bmeteo.com

Da venerdì, con l’attenuazione dei venti da nord, inizierà la prima ondata di caldo della stagione in Puglia, per via dell'anticiclone africano in rinforzo che porterà a un aumento delle temperature. Sarà soprattutto durante il weekend che l'aria calda proveniente dal continente africano investirà appieno la regione. Le temperature subiranno un sensibile incremento, specie nelle aree interne.

Il foggiano vedrà, tra sabato e domenica, punte di 37-38°C, la provincia di Lecce raggiungerà i 35-36°C, mentre a Taranto le temperature saranno intorno ai 34-35°C e a Bari sui 30-32°C. Dopo le piogge delle ultime ore, assisteremo a un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Questa fase incerta lascerà spazio a un periodo stabile a partire da giovedì, coincidente con questa prima ondata di caldo dell’estate 2024. Le condizioni saranno prevalentemente soleggiate, con cieli sereni e solo qualche passaggio di nubi alte che non porteranno alcun effetto significativo.

