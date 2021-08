Maltempo in arrivo: allerta meteo gialla in tutta la Puglia

Come anticipato dai meteorologi, una perturbazione è in viaggio verso la Puglia. L’arrivo è previsto per la serata di oggi. La Protezione Civile della regione ha diramato su tutto il tacco d’Italia un’allerta gialla (criticità ordinaria) valida dalle 20 di oggi fino alle 20 di domani (mercoledì 15 agosto). Per quanto riguarda la provincia di Brindisi, si prevedono “nubi in progressivo aumento – si legge su 3Bmeteo.com - con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata, sono previsti 4mm di pioggia”. “Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 3965m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso”.