Cielo coperto e vento forte anche a Pasquetta: nuova allerta meteo

Cielo coperto e forte vento da Nord. Il meteo sarà poco clemente con le tante persone che hanno programmato un picnic per la giornata di Pasquetta (lunedì 18 aprile). Sulla stessa falsa riga della domenica di Pasqua, le raffiche di maestrale soffieranno con intensità per l’intera giornata, sfiorando i 50 chilometri orari. Per questo la Protezione Civile Puglia ha prorogato di ulteriori 20 ore l’allerta meteo gialla per rischio vento, già vigente fino alla mezzanotte odierna. In cielo vi sarà un’alternanza di nubi e schiarite. La temperatura non dovrebbe superare i 15 gradi centigradi. Il mare sarà molto mosso.