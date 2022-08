Sole fino al week end nel Brindisino: venerdì il picco del caldo

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni in Puglia a cura di Carlo Migliore, di 3bmeteo.com

L'anticiclone afro-mediterraneo torna a farci visita ma questa volta, a differenza delle precedenti, durerà davvero poco perché gli farà subito seguito una perturbazione atlantica che porterà temporali e temperature in netto calo.

La giornata di caldo più intenso e anche quella con le condizioni meteo più soleggiate sarà quella di giovedì. Secondo le previsioni di Carlo Migliore di 3Bmeteo.com, le temperature fino a 40°C potranno interessare le pianure interne del Tavoliere e del Foggiano, mentre sulla costa i valori saranno più contenuti ma con afa elevata. Venerdì è atteso il passaggio di un fronte atlantico che porterà nuvolosità irregolare e qualche temporale nella seconda parte della giornata, probabilmente più in serata. Farà seguito una giornata di sabato caratterizzata da spiccata variabilità con possibilità di qualche piovasco, questa volta più probabile sulle zone interne. La domenica invece si prospetta più soleggiata. Nel weekend le temperature diminuiranno, fino a portarsi entro le medie stagionali. Probabilmente entro domenica le massime non andranno oltre i 28/30°C.

Brindisi

Tempo stabile e nel complesso soleggiato sulla città di Brindisi almeno fino al weekend. Il caldo si farà sentire soprattutto nella giornata di venerdì quando le massime potranno toccare i 38°C mentre nel weekend è attesa una diminuzione con il ritorno entro domenica a valori normali di 28/30°C di massima.

Bari

Tempo stabile e nel complesso soleggiato sulla città di Bari nella giornata di giovedì con clima molto caldo e massime che potranno raggiungere i 35/36°C. Farà seguito una giornata di venerdì caratterizzata da nuvolosità irregolare con possibilità di qualche piovasco o breve temporale nelle ore centrali o tardo pomeridiane. Le temperature scenderanno dalla sera. Il weekend sarà caratterizzato da sole prevalente alternato a qualche annuvolamento ma non sono previsti fenomeni. Le temperature si attesteranno sui 28°C di massima.

Foggia

Tempo stabile e nel complesso soleggiato sulla città di Foggia nella giornata di giovedì con clima molto caldo e massime che potranno raggiungere i 38/40°C. Farà seguito una giornata di venerdì caratterizzata da nuvolosità irregolare con possibilità di qualche breve piovasco o breve temporale. Le temperature scenderanno dalla sera. Il weekend sarà caratterizzato da sole prevalente alternato a qualche annuvolamento ma non sono previsti fenomeni significativi. Le temperature si attesteranno sui 30°C di massima.

Lecce

Tempo stabile e nel complesso soleggiato sulla città di Lecce almeno fino e venerdì quando Il caldo si farà con massime che potranno toccare i 38°C. Nel weekend nuvolosità irregolare con possibilità soprattutto sabato di qualche breve piovasco o temporale. Le temperature diminuiranno con il ritorno entro domenica a valori normali di 28/30°C di massima.