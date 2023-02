In Puglia tempo mite fino a sabato ma da domenica arriva il freddo artico

Le previsioni del tempo per il prossimo fine settimana in Puglia a cura di Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com

L’anticiclone, ben saldo sull’Europa centro-occidentale, non riuscirà ad abbracciare anche la Puglia nella parte conclusiva della settimana, a tratti esposta a refoli di aria più fredda ed instabile in discesa dalle alte latitudini europee. Nel letto delle correnti settentrionali un veloce fronte transiterà sulla nostra regione sabato, distribuendo qualche rovescio sparso che coinvolgerà soprattutto le aree centro-meridionali, anche le zone di Bari, Brindisi e Lecce, in misura minore quella di Foggia.

Domenica il fronte si allontanerà dalla Puglia e il tempo tornerà più soleggiato, ma al suo seguito si intensificherà un’irruzione di aria fredda di origine artica, sospinta da forti venti settentrionali con raffiche fino a 70-80km/h che potranno anche provocare alcune mareggiate sulle coste adriatiche. Caleranno notevolmente le temperature, con valori diurni che non supereranno i 6/8°C in pianura e sulle coste. Anche con l’inizio della nuova settimana proseguirà l’afflusso di tese e fredde correnti settentrionali che manterranno le temperature basse e il tempo variabile, seppur senza precipitazioni di rilievo. Queste ultime potrebbero fare la loro comparsa verso la metà della settimana, combinate con l’aria fredda che favorirebbe nevicate anche a bassa quota. Rimane però un grande margine di incertezza sulla tendenza per la prossima settimana, a causa della distanza temporale. Seguiranno pertanto importanti aggiornamenti.