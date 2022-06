L'anticiclone africano perde colpi: possibili rovesci fra mercoledì e venerdì

Le previsioni del tempo nei prossimi giorni in Puglia a cura di Andrea Bonina di 3bmeteo.com

L’anticiclone africano che sta portando tempo stabile e caldo intenso in Puglia anche all’inizio della settimana, è destinato da mercoledì a perdere colpi. Ce ne accorgeremo con un certo incremento dell’instabilità, provocato dall’abbassamento di latitudine del flusso atlantico intorno alla metà della settimana e dalla formazione di una saccatura in movimento dall’Adriatico verso i Balcani, alimentata da aria decisamente più fresca. Giovedì 9 questa innescherà episodi di instabilità anche marcata, con rovesci e temporali a tratti di forte intensità, specie sulle zone interne, e con un deciso calo delle temperature, anche di 10°C ed oltre se confrontato con i valori di inizio settimana. La fase temporalesca e più fresca dovrebbe protrarsi fino a venerdì 10, poi l’anticiclone dovrebbe recuperare terreno dando luogo a tempo più stabile con temperature in aumento nel weekend, anche se probabilmente con caldo più sopportabile.

Brindisi

Martedì sarà ancora una giornata soleggiata, con temperature massime fino a 29°C, mercoledì invece inizierà ad aumentare l’instabilità con il passare delle ore, con qualche rovescio o temporale nella prima parte della giornata. Giovedì spiccata variabilità con possibilità di rovesci o temporali nelle ore pomeridiane e temperature che inizieranno a caleranno, tanto che le massime non supereranno i 27/28°C. Venerdì ancora variabilità con qualche pioggia nella prima parte della giornata, clima più fresco e ventoso con massime non oltre i 23°C. Nel weekend miglioramento e temperature diurne non oltre i 27°C.

Bari

Martedì sarà ancora una giornata soleggiata, con temperature massime fino a 30°C, mercoledì invece inizierà ad aumentare l’instabilità con il passare delle ore, soprattutto verso sera quando giungeranno i primi temporali. Giovedì spiccata variabilità con possibilità di qualche rovescio nelle ore pomeridiane e temperature che caleranno, tanto che le massime non supereranno i 25°C. Venerdì ancora variabilità con qualche pioggia in giornata, clima più fresco e ventoso con massime non oltre i 24°C. Nel weekend miglioramento e temperature diurne non oltre i 25/26°C.

Lecce

Martedì sarà ancora una giornata soleggiata, con temperature massime fino a 30°C, mercoledì invece inizierà ad aumentare l’instabilità con il passare delle ore, con qualche rovescio o temporale nella prima parte della giornata. Giovedì spiccata variabilità con possibilità di rovesci o temporali nelle ore pomeridiane e temperature che inizieranno a caleranno, tanto che le massime non supereranno i 28°C. Venerdì ancora tempo instabile con piogge e temporali anche forti, clima più fresco e ventoso con massime non oltre i 23/24°C. Nel weekend miglioramento e temperature diurne non oltre i 27°C.

Foggia

Martedì sarà ancora una giornata soleggiata e calda, con temperature massime fino a 34°C, anche se al pomeriggio sarà possibile qualche isolato e breve rovescio. Mercoledì invece inizierà ad aumentare l’instabilità con il passare delle ore, soprattutto nel pomeriggio quando potrà comparire qualche temporale che abbasserà le temperature massime, destinate a non andare oltre i 30°C. Giovedì spiccata variabilità con rovesci e alcuni temporali nelle ore pomeridiane e temperature che caleranno, tanto che le massime non supereranno i 27°C. Anche venerdì tempo spiccatamente variabile con qualche pioggia in giornata, clima più fresco e ventoso con massime non oltre i 22/23°C. Nel weekend miglioramento e temperature diurne non oltre i 26/27°C.