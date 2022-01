Pioggia e freddo in arrivo: da venerdì maltempo anche nel Brindisino

Di seguito le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni in Puglia a cura del meteorologo Francesco Nucera, di 3bmeteo.com

Le attuali condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiate sulla Puglia subiranno un cambiamento a partire da giovedì quando una perturbazione in arrivo dalla Scandinavia riporterà l'inverno sulla regione. In tal frangente si attende il ritorno della pioggia ma anche della neve sui rilievi con fiocchi che si spingeranno fino a quote collinari entro il weekend. I venti rinforzeranno di Tramontana e le temperature, a causa delle fredde correnti di natura Artica, subiranno un brusco abbassamento specie tra sabato e domenica portandosi così al di sotto delle medie stagionali.

Bari: sole prevalente fino a giovedì quando ci sarà un aumento della nuvolosità. Venerdi peggiora con qualche pioggia e primo calo termico. Nel weekend irromperanno venti freddi di Tramontana e riporteranno l'inverno con un brusco calo termico; massime non oltre gli 8-10°C.

Foggia: sole prevalente fino a giovedì. Venerdì qualche pioggia per l'arrivo di un fronte di natura artica che porterà qualche pioggia ed un primo calo termico. Farà più freddo nel week-end con un deciso calo termico, massime non oltre gli 8-10°C

Brindisi: tempo in peggioramento a partire da venerdì col ritorno della pioggia. Il fronte freddo in arrivo dalla Scandinavia riporterà l'inverno nel fine settimana quando le temperature subiranno un ulteriore sensibile calo portandosi sotto la media stagionale.

Lecce: è atteso un cambiamento delle condizioni meteo nel corso del weekend quando venti freddi di natura artica porteranno un brusco abbassamento termico; ci sarà anche il ritorno della pioggia. Temperature massime non oltre gli 8-9°C