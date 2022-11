Le previsioni per il week end: attenzione a forti piogge, vento e mareggiate

Di seguito le previsioni del tempo per il prossimo fine settimana in Puglia, a cura del meteorologo Federico Brescia, di 3bmeteo.com

Nella giornata di venerdì, correnti settentrionali più fredde entreranno nel Mediterraneo generando la formazione di un nuovo vortice che tra sabato e domenica si approfondirà e scivolerà verso Sud, portando forte maltempo, venti burrascosi e mareggiate sui bacini meridionali italiani. Vediamo come sarà però il tempo sulla Puglia andando nel dettaglio. Dopo un venerdì ancora soleggiato con soltanto qualche velatura di passaggio ecco che sabato piogge e rovesci colpiranno tutta la regione in modo insistente e organizzato. Non mancheranno fenomeni intensi e a carattere temporalesco, specie sul Salento. Accumuli anche superiori ai 40-50mm. Maltempo che continuerà fino al primo mattino di domenica, giornata che sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso e qualche pioggia, a tratti ancora abbondante. Particolare attenzione al vento che sarà burrascoso di Scirocco sabato, di Grecale domenica, raffiche anche superiori ai 100km/h in mare. Onde fino a 3-4 metri. Poco scarto termico tra notte e giorno, temperature generalmente comprese tra 10 e 15°C.

Meteo Bari: tempo stabile e soleggiato venerdì, peggiora tra sabato e domenica con piogge e rovesci anche intensi. Vento forte da Est-nord-est e mare molto mosso. Temperature comprese tra 12 e 16°C.

Meteo Foggia: tempo stabile e soleggiato venerdì, peggiora tra sabato e domenica con piogge e rovesci anche intensi. Vento forte da Est-nord-est e mare molto mosso. Temperature comprese tra 9 e 12°C.

Meteo Brindisi: tempo stabile e soleggiato venerdì, peggiora tra sabato e domenica con piogge e rovesci anche intensi. Vento forte di Scirocco in rotazione a Grecale e mare molto mosso. Temperature comprese tra 12 e 16°C.

Meteo Lecce: tempo stabile e soleggiato venerdì, peggiora tra sabato e domenica con piogge e rovesci anche intensi e carattere temporalesco. Vento forte di Scirocco in rotazione a Grecale e mare molto mosso. Temperature comprese tra 12 e 16°C.