Temperature fino a 23 gradi: assaggio d'estate nel week end delle Palme

Di seguito le previsioni meteorologiche per la Puglia in vista del prosDi seguito le previsioni meteorologiche per la Puglia in vista del prossimo fine settimana (9-10 aprile) a cura di Francesco Nucera di 3Bmeteo.con

L'alta pressione si è ora impadronita delle nostre regioni e determina una fase più stabile e soleggiata sulla Puglia. La ventilazione mite di Libeccio è poi alla base di un deciso rialzo delle temperature fino a sabato, con massime che potranno raggiungere su diverse località la soglia dei 18-20°C con punte fino a 22-24°C tra barese, brindisino e Salento. Nella Domenica delle Palme la primavera farà un passo indietro; un veloce fronte freddo attraverserà la Puglia con delle precipitazioni sparse, anche sotto forma di rovescio o temporale, il tutto accompagnato da un brusco abbassamento delle temperature. I venti freddi di Tramontana che inseguono la perturbazione già nella stessa giornata apporteranno un graduale miglioramento che sarà più palese in avvio della nuova settimana quando ci sarà inoltre un nuovo contenuto rialzo termico. La caratteristica di questo avvio di aprile è appunto l'andamento altalenante delle temperature con un sali e scendi tipico di una primavera capricciosa.

Brindisi

Una fase stabile, soleggiata e mite interessa ora Brindisi e provincia per via dell'alta pressione. I venti miti di libeccio portano un deciso aumento delle temperature, massime fino a 23°C sabato. Domenica delle Palme possibilità per qualche precipitazione per via di un veloce fronte freddo associato a venti tesi di Tramonta e ad un calo delle temperature, massime non oltre i 15-16°C.

Bari

Venerdì e sabato con tempo stabile e soleggiato sul capoluogo, salvo addensamenti nuvolosi di passaggio ma senza effetti. Temperature in aumento, massime fino a 24°C nella giornata di sabato. Domenica delle Palme: la primavera farà un passo indietro; un veloce fronte freddo porterà un aumento dell'instabilità con delle precipitazioni nella prima parte del giorno e venti in rinforzo di Tramontana. Deciso calo delle temperature, massime non superiori ai 16°C.

Foggia

Fino a sabato sarà il sole a prevalere, salvo per il transito di nubi stratiformi, con temperature in aumento e massime fino a 18-20°C. Domenica delle Palme ci sarà la possibilità per qualche precipitazione a causa di un veloce fronte freddo che porterà altresì un calo termico e venti tesi di Tramontana, massime non oltre i 15°C.

Lecce

Tempo stabile e da primavera inoltrata fino a sabato complice l'arrivo di venti miti di libeccio, attese punte di 22-23°C. Domenica delle Palme un veloce fronte freddo apporterà un cambiamento con qualche locale precipitazione, venti in rinforzo di Tramontana ed un generale calo termico, le massime non andranno oltre i 16°C.simo fine settimana (9-10 aprile)