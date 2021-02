Freddo e neve: strade imbiancate anche in provincia di Brindisi

L'attesa neve è arrivata anche nel Brindisino. Buona parte della provincia si è risvegliata stamani (domenica 14 febbraio) nell'atmosfera ovattata di una nevicata in poena regola. La temperatura è di poco superiore allo zero.

Con l'attenuarsi dei venti da nord-est che da ieri sferzano l'Italia, i fiocchi bianchi sono caduti a frotte. Le strade statali (in particolare la superstrada che collega Brindisi a Taranto, nel tratto fra Oria e Latiano) sono imbiancate.

Soprattutto nell'entroterra, appunto fra Mesagne, Oria e Latiano, le nevicate sono più intense. Ma anche nel capoluogo strade, alberi e tettucci di auto si sono tinti di colore bianco. La perturbazione proveniente dalla Siberia preannunciata nei giorni scorsi è insomma arrivata in grande stile. Le amministrazioni comunali, su indicazione della prefettura, si sono attrezzate con mezzi spargi sale per mettere le strade in sicurezza.