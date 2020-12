Pioggia forte e raffiche di vento: allerta della Protezione civile

BRINDISI - Allerta arancione per i venti forti e gialla per le piogge: è il bollettino diramato dalla Protezione civile della regione Puglia per domani, 06 dicembre, dalle 08 e per 12 ore. Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. A proposito di venti: persisteranno da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte. Ci saranno, inoltre, forti mareggiate lungo le coste esposte.