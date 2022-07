Maltempo in Puglia, allerta 'gialla': in arrivo venti di burrasca

BRINDISI - Peggiora il tempo sulla Puglia, dopo pioggia e grandine caduta, copiosa, soprattutto in valle d'Itria, le prossime 24 ore saranno caratterizzate da forti raffiche di vento. La Protezione civile regionale, infatti, ha emanato un nuovo avviso di avverse condizioni meteo, valido dalle 14 di oggi (venerdì 8 luglio 2022) e per le prossime 24 ore, con 'allerta gialla' per vento su tutta la Puglia. Sono previsti venti "forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca". Temperature in calo con massime fino a 25-26 gradi; 28-29 gradi nei prossimi giorni. Mare da mosso a molto mosso. Le previsioni complete e aggiornate per la provincia di Brindisi su 3bmeteo.com.