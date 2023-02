Meteo Puglia: nuovo impulso di instabilità, poi le temperature aumenteranno

BRINDISI - L’anticiclone torna a rinforzare e il weekend sulla Puglia comincia all’insegna della stabilità e del bel tempo prevalente.

"Domani (domenica 12 febbraio), tuttavia, dovremo fare i conti con un nuovo impulso di instabilità in arrivo dai Balcani e in scorrimento lungo il fianco destro dell’anticiclone - affermano le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com - Questo provocherà una certa variabilità e l’arrivo di qualche pioggia nel corso della giornata sulle aree interne centro-settentrionali della Puglia e possibili spruzzate di neve sulle vette della Daunia, ma con fenomeni in esaurimento già in serata".

"Da martedì (14 febbraio) l’anticiclone rimarrà l’unico protagonista sulla nostra regione, aprendo una lunga sequenza di giornate stabili e in prevalenza soleggiate che ci accompagneranno per buona parte della settimana. I venti si attenueranno e le temperature aumenteranno, seppur gradualmente, fino a raggiungere valori massimi intorno a 14/16°C da mercoledì".