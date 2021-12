Puglia, temperature in discesa nel weekend: arriva il freddo russo

La Puglia continua a trovarsi lungo il bordo sudorientale di un possente anticiclone posizionato sull’Europa centrale ed esposta a un flusso di correnti fresche settentrionali che non permettono sempre rasserenamenti ampi e duraturi. E' l'analisi di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. Nella giornata di giovedì 16 dicembre è attesa infatti una nuvolosità sparsa con maggiori annuvolamenti sulle aree centro-settentrionali, anche con qualche piovasco nel pomeriggio sulle zone più interne del Foggiano. Anche la giornata di venerdì sarà caratterizzata da una nuvolosità sparsa e irregolare provocata dal flusso fresco settentrionale, con tendenza a peggioramento più incisivo nelle ultime ore del giorno, quando dalla Russia si avvicinerà un fronte freddo che attraverserà sabato la Puglia da est a ovest portando una nuvolosità più compatta da cui scaturiranno piogge sparse e nevicate anche a quote collinari, con tese raffiche di vento da nordest. Residua variabilità domenica, con clima molto fresco e ventoso.

Meteo Brindisi

Giovedì sono attese condizioni inizialmente soleggiate ma con nuvolosità un po' più presente dal pomeriggio quando i cieli diverranno parzialmente nuvolosi. In serata torna a rasserenare. Temperature minime intorno a 9°C, massime sui 13°C. Venerdì attese condizioni di cieli poco o parzialmente nuvolosi. Venti tesi o forti settentrionali e temperature compresa tra i 10°C del primo mattino e i 14°C del pomeriggio. Sabato un po’ di variabilità con qualche piovasco al mattino e clima più asciutto dal pomeriggio, ventilazione tesa o forte settentrionale e temperature che oscilleranno in giornata tra 8 e 9°C. Domenica in gran parte soleggiato ma molto fresco e ventoso e temperature che non raggiungeranno i 10°C.

Meteo Lecce

Giovedì sono attese condizioni in prevalenza soleggiate con qualche annuvolamento in più dal pomeriggio quando i cieli diverranno parzialmente nuvolosi. Temperature minime intorno a 8°C, massime sui 13°C. Venerdì attese condizioni di cieli generalmente poco nuvolosi, ma con venti tesi o forti settentrionali e temperature compresa tra gli 8°C del primo mattino ed i 14°C del pomeriggio. Sabato un po’ di variabilità con qualche piovasco al mattino e clima più asciutto dal pomeriggio, ventilazione tesa o forte settentrionale e temperature che oscilleranno nel corso della giornata tra 8 e 10°C. Domenica lieve variabilità al mattino, poi più soleggiato ma molto fresco e ventoso e temperature che non raggiungeranno i 10°C.

Meteo Bari

Giovedì sono attese condizioni inizialmente soleggiate ma con nuvolosità in aumento dal pomeriggio quando i cieli diverranno molto nuvolosi, anche con isolate e deboli pioviggini non escluse seppur di breve durata. In serata torna a rasserenare, con una sostenuta ventilazione settentrionale. Temperature minime intorno a 9°C, massime sui 15°C. Venerdì attese condizioni di spiccata variabilità, senza fenomeni e con tendenza a rasserenamenti dal pomeriggio. Venti tesi o forti settentrionali e temperature compresa tra i 10°C del primo mattino ed i 15°C del pomeriggio. Sabato aumento dell’instabilità con qualche piovasco intermittente, ventilazione tesa o forte settentrionale e temperature che oscilleranno in giornata tra 8 e 9°C. Domenica in gran parte soleggiato ma molto fresco e ventoso e temperature che faticheranno a raggiungere i 10°C.