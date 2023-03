Puglia: weekend stabile, poi peggioramento delle condizioni meteo

Aria fredda in arrivo e condizioni meteo in peggioramento sulla Puglia. E' l'analisi del meteorologo Francesco Nucera di 3bmeteo.com. Nel dettaglio: le condizioni meteo sulla Puglia continueranno a rimanere stabili e soleggiate fino a venerdì stante la presenza dell'anticiclone. La massa d'aria in arrivo porterà un clima gradevole con massime fino a 22-23°C.

Sabato l'anticiclone inizierà ad indebolirsi e delle infiltrazioni umide saranno responsabili di una maggiore variabilità con delle precipitazioni sul Foggiano. Tra domenica e lunedì invece un fronte di aria fredda si porterà sui mari meridionali; le condizioni meteo sulla Puglia subiranno un più deciso peggioramento un po' ovunque col ritorno di piogge e rovesci, il tutto accompagnato da un generale abbassamento delle temperature. Questa fase instabile e con temperature sotto la media dovrebbe proseguire almeno fino a metà della nuova settimana.

Brindisi: la fase stabile e soleggiata dovrebbe proseguire fino a sabato, quando è atteso un aumento della nuvolosità ma senza effetti degni di nota. Domenica all'insegna della variabilità con possibilità per qualche breve fenomeno, in attesa di un peggioramento più deciso in avvio di settimana con annesso calo termico.

Lecce: tempo stabile e soleggiato su Lecce fino al weekend con clima nel complesso gradevole, massime fino a 22-23°C. Un peggioramento è invece atteso in avvio di settimana quando torneranno piogge e rovesci e le temperature subiranno una diminuzione.

Bari: tempo stabile fino a sabato quando è atteso un moderato aumento della nuvolosità con qualche isolata goccia di pioggia non esclusa. Massime fino a 20-21°C. Domenica peggiora con piogge e rovesci, calo termico e massime non oltre i 15-16°C.

Foggia: tempo stabile fino a sabato quando è atteso il ritorno della pioggia. Domenica è atteso un ulteriore peggioramento con piogge e rovesci il tutto associato a un calo delle temperature. Massime in calo dai 22-23°C di venerdì ai 15-16°C di domenica.