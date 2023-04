Strade allagate e automobilisti bloccati: decine di interventi dei vigili del fuoco

BRINDISI - Giornata di duro lavoro per i vigili del fuoco, alle prese con i gravi disagi causati dagli allagamenti che a partire dalla tarda mattinata di domenica hanno interessato la città di Brindisi. Fino alle ore 21.30 sono stati effettuati 35 interventi, di cui una decina per soccorrere persone in auto, ma ne rimanevano altri 20 in coda. I sottopassaggi pedonali della stazione ferroviaria sono impraticabili.

Per integrare il dispositivo di soccorso ordinario in servizio presso la provincia di Brindisi e gestire la condizione di emergenza, il comando provinciale die vigili del fuoco ha deciso di: raddoppiare la figura del funzionario di guardia per il coordinamento delle attività; richiedere l'intervento straordinario di due squadre specializzate ed equipaggiate per gli allagamenti, in arrivo da Bari e da Taranto; predisporre il rientro in servizio straordinario di una terza squadra libera dal servizio. Il tutto in aggiunta al dispositivo ordinario che prevede: una squadra per soccorso ordinario; una squadra ridotta come supporto per i mezzi speciali.

I disagi in città

Il nubifragio ha provocato l'allagamento di numerose strade. Fra queste le "solite" via Torpisana e via Arturo Martini all'altezza dell'incrocio con viale Caravaggio, al rione Sant'Elia. Situazione critica anche in via Provinciale an Vito e via Osanna, in prossimità del passaggio a livello, dove, come già accaduto in passato, gli allagamenti, dovuti anche all'intasamento dei tombini, hanno mandato in tilt la circolazione.

Problematiche causate anche dalla grandine, che ha imbiancato alcune strade. Alcuni avventori dello store Decathlon hanno dovuto aprire gli ombrelli, poiché pioveva all'interno.

Articolo aggiornato alle ore 22 (il resoconto degli interventi dei vigili del fuoco)