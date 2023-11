Rischio idrogeologico per temporali: allerta meteo Gialla

Dopo il forte vento da sud-ovest, arriva la pioggia. Nuova allerta meteo "Gialla" per rischio idrogeologico in Puglia dalle 20 di oggi, venerdì 3 novembre, per le successive 16 ore. "Si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale e con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, sulla Puglia meridionale".