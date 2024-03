Rischio idrogeologico per temporali e vento: altre 20 ore di Allerta meteo "Gialla"

Nuova allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale su tutta la Puglia per domani, lunedì 11 marzo. A partire dalla mezzanotte e per le successive 20 ore si prevedono: "Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale e meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul restante territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; Venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, in attenuazione". Si prevede rischio idrogeologico per temporali e vento.

