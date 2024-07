Temperature ancora roventi in Puglia: massime sempre sopra la media del periodo

Anticiclone africano ancora protagonista del tempo sulla Puglia con giornate roventi a causa delle temperature superiori anche di 7/8°C rispetto alla media del periodo. Sono le previsioni per la Puglia del meteorologo Gaetano Genovese, di 3Bmeteo. Le giornate di giovedì e venerdì infatti, trascorreranno all'insegna del caldo intenso su tutte le province con temperature anche superiori ai 40°C/41°C tra Foggiano, Tarantino e zone delle Murge. Lungo la costa i valori massimi saranno più contenuti grazie all'effetto mitigatore delle brezze, ma comunque si attesteranno intorno ai 32/35°C.

Nel fine settimana invece, il transito di aria più instabile da ovest, potrà favorire lo sviluppo di temporali di calore tra Capitanata e Murge in occasionale sconfinamento verso le coste. In questo frangente le temperature massime riusciranno a perdere qualche grado attestandosi comunque su valori elevati con picchi fino a 38°C nelle zone interne, 31/32°C lungo le coste. Un calo più corposo delle temperature potrebbe concretizzarsi tra mercoledì e giovedì della prossima settimana, ma al momento resta solo un'ipotesi.

Meteo Brindisi. Tempo stabile e soleggiato sulla città di Brindisi e caldo in aumento specie tra giovedì e venerdì. Le temperature infatti potranno raggiungere anche i 32°C durante le ore centrali con minime mai sotto i 27°C. Nel fine settimana è atteso un lieve calo delle temperature che saranno comunque superiori alle medie tipiche del periodo.

Meteo Lecce. Tempo stabile e soleggiato e gran caldo sul capoluogo salentino a causa della persistenza dell'anticiclone africano. Le temperature subiranno un lieve aumento nei valori massimi entro venerdì con picchi fino a 35°C, in lieve calo da domenica. Minime mai inferiori ai 26°C/27°C.

Meteo Bari. Sul capoluogo prosegue la fase caratterizzata da tempo stabile e soleggiato con temperature ampiamente superiori alle medie tipiche della seconda decade di luglio. Nel fine settimana qualche innocua nube di passaggio potrà solcare il cielo sopra la città, ma non sono attese precipitazioni. Temperature in aumento fino a venerdì con picchi fino a 34°C, in lieve calo nel weekend con valori non oltre i 31°C. Minime sempre superiori ai 27/28°C.

Meteo Foggia. Caldo intenso e cielo sereno su Foggia almeno fino a domenica a causa della permanenza dell'anticiclone africano. Le temperature subiranno un lieve ulteriore aumento fino a venerdì con punte fino a 39°C. In lieve calo nel fine settimana. Minime mai sotto i 26°C/27°C.