Inizio di settimana con pioggia e temporali, non si attenua il vento

Nuova allerta gialla della Protezione Civile regionale per venti forti, anche, di burrasca a partire dalle 20 di questa sera (domenica 25 settembre 2022) e per le successive 24 ore. Sarà un inizio settimana con il maltempo in tutta la Puglia: previste "precipitazioni da sparse a diffuse - si legge nel bollettino della Protezione civile - anche a carattere di rovescio o temporale su settori occidentali della Puglia centro-occidentale, con quantitativi cumulati da moderati a elevati, sul resto della puglia con quantitativi cumulati generalmente moderati". Rischio idrogeologico e temporali dalla mezzanotte di domani, lunedì 26 settembre 2022, e per le successive 20 ore con allerta "gialla" solo in Salento e versante Bacini del Lato e del Lenne, con "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale". Sul resto della Puglia previsti forti acquazzoni. Il sereno tornerà già da martedì 27 settembre con temperature massime fino a 28 gradi.