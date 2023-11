In arrivo vento di burrasca: allerta meteo gialla per 24 ore, raffiche fino a 85 km orari

Allerta meteo gialla su tutta la Puglia dalle ore 20 di oggi, giovedì 2 novembre, per le successive 24 ore. Si preve forte vento a burrasca da sud con raffiche fino a 85 km/h sul territorio e fino a 105 Km/h sul canaled'Otranto. La ventilazione tenderà a calare dalla sere dello stesso giorno. Si prevedono mareggiate sulle coste esposte.

Come si legge sul sito 3Bmeteo.com: "Sul litorale adriatico settentrionale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Rasserena dal pomeriggio; sul litorale adriatico meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sul Salento cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge. Venti tesi dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3550 metri. Basso Adriatico e Canale d'Otranto molto mosso".