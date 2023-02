Vento forte in arrivo: allerta meteo arancione nel Brindisino

Allerta meteo "arancione" nel Brindisino per il forte vento. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino meteo in cui annuncia l'arrivo di "Venti tendenti a forti dai quadranti settentrionali con rinforzi di burrasca sulla Puglia settentrionale e di burrasca forte sulla Puglia centro-meridionale". L'allerta partirà dalle ore 12 di sabato 4 febbraio e durerà 24/36 ore.

Come già annunciato in un precedente articolo a cura di 3BMeteo.com da domenica si prevede "un’irruzione di aria fredda di origine artica, sospinta da forti venti settentrionali con raffiche fino a 70-80km/h che potranno anche provocare alcune mareggiate sulle coste adriatiche. Caleranno notevolmente le temperature, con valori diurni che non supereranno i 6/8°C in pianura e sulle coste".