Vigilia e giorno di Capodanno all'insegna della stabilità: le previsioni meteo nel Brindisino

BRINDISI - Il prossimo fine settimana e le giornate di vigilia e Capodanno trascorreranno all’insegna della stabilità atmosferica sulla città di Brindisi. Il cielo infatti si presenterà sereno o poco nuvoloso durante le ore centrali della giornata, mentre ci sarà occasione per qualche annuvolamento durante le ore notturne ed al primo mattino. Tuttavia, non sono attese precipitazioni. Temperature in lieve ulteriore aumento, massime fino a 17°C/18°C nel weekend. Questo è l'esito delle previsioni per l'ultimo fine settimana del 2023 ad opera di Gaetano Genovese di 3B Meteo.

In tutta la Puglia si attende una notte di San Silvestro ed una giornata di Capodanno dal sapore quasi primaverile. Un campo di alta pressione d’origine oceanica continuerà ad essere l’assoluto protagonista delle vicende meteorologiche sul bacino del Mediterraneo almeno fino a Capodanno. Dal punto di vista meteorologico, si vivranno giornate “fotocopia” sulla Puglia dove si alterneranno ampie schiarite ad annuvolamenti anche estesi e compatti per nubi basse. La presenza dell’alta pressione favorirà il ristagno della massa d’aria nei bassi strati, condizione favorevole alla formazione di nubi basse durante la notte ed al mattino, specie in prossimità delle zone costiere. Durante le ore centrali della giornata invece, si apriranno ampie schiarite che, complice le temperature di diversi gradi superiori alle medie tipiche del periodo, doneranno un atmosfera quasi primaverile alla notte di San Silvestro e l’inizio del nuovo anno. Le temperature massime, durante il fine settimana, potranno raggiungere valori prossimi ai 18°C/19°C durante le ore centrali.

Meteo Bari: La città di Bari sperimenterà condizioni meteorologiche dai connotati quasi primaverili: la presenza dell’alta pressione, favorirà giornate soleggiate con qualche addensamento nuvoloso più probabile dal tramonto all’alba, senza precipitazioni associate. Le temperature massime oscilleranno tra 15°C e 18°C, minime mai sotto i 7°C/8°C.

Meteo Lecce: Le condizioni meteorologiche sulla città di Lecce si manterranno stabili durante il prossimo fine settimana e tra la notte di San Silvestro e Capodanno. Il cielo infatti, si presenterà spesso nuvoloso durante la notte ed il primo mattino, mentre il sole farà capolino tra le nubi basse durante le ore centrali della giornata. Le temperature risulteranno di diversi gradi superiori alle medie del periodo con picchi fino a 18°C tra il 31 dicembre ed il 1°gennaio 2024.

Meteo Foggia: Fine settimana tra sole e nubi basse sulla città di Foggia a causa della persistenza dell’alta pressione. Le condizioni meteorologiche resteranno tali anche durante la notte di San Silvestro e Capodanno, con le temperature che subiranno un ulteriore lieve aumento, specie nei valori massimi. Tra Sabato e Lunedì infatti, si potranno raggiungere i 17°C/18°C.