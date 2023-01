Vortice freddo verso il Sud Italia: instabilità in aumento con piogge e rovesci

Le previsioni meteo per la Puglia di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com

Nella prima parte della settimana una circolazione di bassa pressione si porterà dal Mediterraneo centro-occidentale verso il Sud Italia. Intorno al suo centro ruoterà una perturbazione che mercoledì raggiungerà la Puglia, dando luogo ad un peggioramento del tempo con piogge e rovesci in risalita dal Salento verso nord, ad esclusione del Foggiano. Giovedì giungerà un nuovo impulso instabile, i cui effetti si sovrapporranno a quelli del precedente, determinando la prosecuzione delle piogge su gran parte della Puglia, con fenomeni concentrati prevalentemente sulle provincie centro-meridionali, anche se qualche pioggia più debole si spingerà fino al Gargano. Sarà l’occasione per alcune nevicate sui Monti della Daunia, oltre i 600/800m. L’instabilità si protrarrà nella prima parte della giornata di venerdì con le ultime piogge fino al mattino, seguite da un miglioramento dal pomeriggio. Nel weekend l’apporto di aria fredda dalle latitudini artiche potrà determinare nuove condizioni di instabilità, con un calo delle temperature e nevicate fino a quote basse.

Meteo Brindisi

Martedì sarà una giornata in prevalenza soleggiata con temperature diurne fino a 13°C. Mercoledì comincerà ad aumentare la nuvolosità e dal pomeriggio giungeranno le prime piogge, tendenti a divenire anche intense in serata. Giovedì sarà una giornata perturbata con piogge e rovesci a tratti intensi che si attenueranno solo la sera. Il clima sarà fresco e le temperature non supereranno i 10°C. Miglioramento venerdì, ma entro domenica l’instabilità tornerà ad aumentare e le temperature caleranno vistosamente.