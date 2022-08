Weekend caldo in Puglia ma da martedì si cambia: in arrivo temporali e calo termico

Il caldo africano continua a dominare la scena sulla Puglia e lo farà almeno fino a domenica 7 agosto. Le temperature continueranno a toccare i 35-36°C sulle aree di pianura e il sole sarà sempre il vero protagonista. Da lunedì poi correnti più fresche inizieranno a raggiungere la Puglia portando un aumento della nuvolosità e qualche piovasco sul Salento. Queste le previsioni del meteorologo Federico Brescia per 3Bmeteo.it.

Sarà però tra martedì e giovedì che si avrà una maggiore instabilità con temporali anche di forte intensità, possibili grandinate e colpi di vento. Non mancheranno comunque importanti schiarite.Temperature in calo almeno di 3-4°C. Vento teso fino a 45 km/h di Maestrale e mare mosso da nord ovest nella giornata di domenica. Nel Brindisino caldo afoso e cielo soleggiato fino a lunedì, più ventilato ma umido nella giornata di domenica 7. Da martedì arriva qualche temporale e un graduale calo termico, in vista di una settimana calda ma più sopportabile.