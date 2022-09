Elevato costo della benzina: alcuni consigli per risparmiare carburante

BRINDISI - Acquistare il carburante per la propria auto o moto - al giorno d'oggi - è sempre più dispendioso. Ciò accade nonostante il leggero abbassamento dei costi registrato nell'ultimo periodo. E' opportuno sottolineare, infatti, che il taglio delle accise deciso del Governo di 30,5 centesimi è stato prorogato fino al 5 ottobre 2022. Ma, ovviamente, ciò non risolve totalmente il problema e - soprattutto - lascia un incognita per il futuro.

Dunque, è possibile affermare che - in questa fase storica - fare il pieno al proprio mezzo di trasporto è diventato al quanto proibitivo.

Il vademecum del risparmiatore

Alcune soluzioni per facilitare un risparmio a vantaggio dei guidatori sono arrivate dagli esperti del sito sostatariffe.it. Questi ultimi hanno proposto una guida con diversi suggerimenti utili: è stata presa in riferiemento un auto-tipo di 1.200 kg, che consuma mediamente 7 litri ogni km in città e 4,8 litri a km nel ciclo extraurbano. L'analisi ha ipotizzato un prezzo della benzina di 1,76 al litro.

Ecco quali sono i consigli:

- Attenzionare il proprio stile di guida: per constatare una riduzione del 30% del consumo di carburante è necessaria una guida fluida e scorrevole. Evitare nel traffico brusche frenate ed improvvise accelerazioni, nonché mantenere un'andatura costante;

- Spegnere il motore durante le pause: meglio disattivare il motore del mezzo quando si è al semaforo o - ancor di più - quando si attende al passaggio al livello. Insomma, è opportuno stoppare nel caso in cui la fermata dell'auto risulti essere piuttosto lunga. E' stimata la riduzione dei consumi del 10%;

- Uso conforme dell'aria condizionata: attivarla con delle pause ogni tanto e non in modo costante, riducendo contestualmente la temperatura. E' stata stimata un abbassamento massimo del 5% dei consumi complessivi

- Rispettare i limiti di velocità: un comportamento corretto prevede la riduzione della velocità, in superstrada, di 10 km/h. Questo può contribuire al risparmio di 1 litro di carburante ogni 100 km;

- Controllare la pressione dei pneumatici: una pressione sempre corretta garantisce un risparmio di 0,25 litri di benzina ogni 100 km;

- Non trasportare carichi pesanti: eliminando i pesi in eccesso sarà possibile risparmiare fino al 4% dei consumi di carburante.