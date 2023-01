Brindisi, ampliato il servizio di noleggio dei monopattini elettrici

BRINDISI - Con l'introduzione del noleggio monopattini, in città è stato compiuto un passo in avanti verso il futuro sostenibile. L'obiettivo è quello di allontanare il più possibile le auto dal centro cittadino. In tal senso, nella giornata di ieri (6 gennaio), il Comune di Brindisi ha diffuso alcuni dati significativi sui suoi profili social.

"Un successo il primo anno di noleggio monopattini, e ora disponibile anche su app telepass" si legge in un post pubblicato su facebook.

"Il servizio noleggio di monopattini elettrici presente a Brindisi è ora usufruibile tramite l’app telapass, oltre che attraverso l’app Bit Mobility. - Prosegue - È sufficiente essere cliente Telepass, entrare nell'app disponibile su android e iOS, localizzare il mezzo più vicino e sbloccarlo".

"Questo amplia l’offerta e i servizi ai cittadini ma anche ai viaggiatori che potranno disporre nella città di Brindisi dei vantaggi della mobilità integrata con sistemi ecosostenibili".

"Il servizio di noleggio dei monopattini nel Comune di Brindisi ha compiuto un anno ed è stato un successo. Solo nel mese di settembre gli utenti registrati sono stati 1.293 per un totale di 48.035 km percorsi a fronte di un risparmio 9.127 Kg di C02".

"L’età media di chi usufruisce del servizio è 30 anni, nei primi 11 mesi gli utenti complessivi registrati sono stati 14.967. Inoltre non sono stati riscontrati incidenti e c'è stato un solo atto vandalico. - Conclude - L’amministrazione comunale ha prorogato l’accordo per il servizio per il 2023".

La reazione dei cittadini

In risposta al post del Comune, diversi abitanti non hanno mancato di manifestare il loro punto di vista.

"Ho molti dubbi su questi report, io vedo i monopattini spesso abbandonati nei luoghi più impensabili. Spesso in controsenso e con due persone a bordo" si legge. E ancora: "I monopattini sono guidati in modo spericolato e poi abbandonato in ogni angolo della città". Tra i commenti è presente anche una foto che testimonia, in pieno giorno, la presenza di un folto gruppo di auto in sosta selvaggia presso Piazza Duomo.