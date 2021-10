Nei Consultori della Asl Brindisi gli incontri con le neo mamme si fanno online

Ecco come il Consultorio ha dovuto reinventarsi, non potendo più accogliere in presenza le utenti, in particolare le future mamme per gli incontri di accompagnamento alla nascita

Valentina, Debora e Dalila sono solo alcune delle circa 700 donne che hanno frequentato i percorsi online di preparazione alla nascita, nei Consultori della Asl di Brindisi. Infatti, a causa del lockdown, di marzo 2020, è stato necessario investire in nuove tecnologie, potenziare le reti e le attrezzature per continuare a erogare servizi all’utenza anche con soluzioni alternative.

Così i Consultori hanno dato vita a nuove modalità di erogazione dei corsi di preparazione alla nascita e tutto ciò che fino a pochi mesi fa si effettuava in presenza, oggi lo si realizza online. Questo nuovo tipo di approccio non solo ha permesso di dare continuità al servizio, ma ha dato vita ad un sistema di erogazione più esteso, raggiungendo future mamme, futuri papà e neo mamme senza limitazioni geografiche. Infatti, i corsi curati dai team consultoriali (psicologo, assistente sociale, ginecologo, ostetriche) che si sviluppano in cinque incontri, possono essere seguiti da mamme e papà non solo della provincia di Brindisi ma anche residenti in altre zone d’Italia e all’estero. Come spiega la dottoressa Morena Verzicco, ostetrica del Consultorio di Mesagne "è stato emozionante poter condividere paure, ansie, gioie ma soprattutto informazioni scientifiche riguardanti la gravidanza, anche con mamme e papà residenti in Germania, Svizzera e persino in Irlanda".

Durante i cinque appuntamenti, vengono trattati argomenti relativi al travaglio, il parto, l’allattamento, la gestione del bambino, ma anche la riabilitazione del pavimento pelvico e il babywearing. Non solo: ogni argomento viene trattato sotto l’aspetto “pratico“ non tralasciando ogni risvolto psicologico. Come spiega la dottoressa Antonietta Del Vecchio, ostetrica del Consultorio di Mesagne “se ci sarà la possibilità, ritorneremo anche a effettuare il servizio in presenza, tuttavia l’erogazione in rete ha riscosso un incredibile successo, dimostrando che la modalità telematica rappresenta una grande opportunità per il futuro dei corsi di preparazione alla nascita”.