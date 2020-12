Scuola e ragazzi: ecco le soluzioni trovate per non farli sentire soli

La scuola riveste, nella vita di bambini e giovani, un ruolo fondamentale, non solo a livello formativo, ma anche sociale, di scambio e confronto con il prossimo.

Gli anni scolastici consentono, infatti, di formarsi un bagaglio culturale, necessario per porre le basi volte a realizzare i propri sogni.

Eppure, la loro utilità va oltre: è durante questo periodo che i ragazzi imparano a relazionarsi con gli altri, a confrontarsi, in quella che si dimostra una vera e propria “palestra di vita”.

Ed è proprio nel delicato frangente che si sta affrontando, che tale aspetto si è reso ancor più evidente.

Il forzato isolamento, la mancanza di relazioni umane e, nei casi peggiori, la forte carenza di proposte formative valide e accessibili a tutti, hanno notevolmente svantaggiato i più giovani.

I ragazzi, in molti casi, si sono sentiti in difficoltà, persi e soli.

Molti istituti e scuole hanno, quindi, cercato di far fronte a questi disagi, rivoluzionando la routine e proseguendo, in maniera alternativa e adeguata alla situazione, le attività abituali.

Ed è anche con questo spirito, quindi, che il Liceo Scientifico Fermi Monticelli ed European High School ha promosso un evento online dedicato ai ragazzi: lo Smart Science 2020.

Due giorni dedicati ai ragazzi e alla scienza

Lo Smart Science 2020 è un evento che permette ai visitatori di vivere un’esperienza originale e divertente, sempre attenendosi al rigore formale che caratterizza il metodo della ricerca.

Consiste in una rassegna interattiva che racchiude attività, esperimenti scientifici, interventi di esperti, premiazioni e sorprese.

La novità di quest’anno è rappresentata sia dall’orario (la tradizionale mostra scientifica, infatti, inizierà il pomeriggio, a partire dalle ore 17.00), sia dal fatto che l’evento non si terrà in presenza, ma verrà trasmesso, in diretta, dal canale Youtube del liceo.

Gli esperimenti scientifici saranno realizzati dagli studenti, ovviamente sotto la supervisione dei docenti di riferimento.

Il filo conduttore dello Smart Science 2020 riguarderà “La scienza al servizio dei processi decisionali”.

L’evento sarà suddiviso in due pomeriggi, il 17 e il 18 dicembre, entrambi aperti dai saluti della Dirigente Scolastica, la prof.ssa Stefania Metrangolo.





La prima giornata vedrà l’intervento dell’illustre prof. Domenico Licchelli, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sul tema “Data Intelligence e strategie decisionali per la Scienza e la Società”.

A seguire, spazio ai ragazzi con la prima parte della rassegna di attività ed esperimenti scientifici.

Il 18 dicembre, dopo la seconda parte della rassegna, vi sarà la premiazione della foto vincitrice del contest “Photo Smart - la scienza in un’immagine”, la cui giuria è costituita da membri esterni all’Istituto.

Questo progetto è stato realizzato con lo scopo di stimolare gli studenti ad osservare ciò che li circonda con curiosità, fantasia, raffinando la capacità di osservazione.

In questo modo, si voleva proporre un modo nuovo di porsi nei confronti dei fenomeni naturali e coglierne la bellezza.



In conclusione, è stata preparata una sorpresa per tutti gli alunni del Liceo Scientifico Fermi Monticelli ed European High School.



Questo tipo di iniziative, integrano gli obiettivi e le priorità del Liceo Scientifico Fermi Monticelli ed European High School, che si prefigge di offrire una formazione volta a valorizzare l’individualità e le attitudini di ognuno.

L’Istituto, oltre che proporsi di offrire un’istruzione qualitativamente elevata ed efficace, desidera accompagnare gli studenti nella prosecuzione del percorso di studi, o nell’inserimento del mondo del lavoro, supportandone le scelte.

Si prefigge,inoltre, di seguire gli alunni nel processo di crescita personale ed intellettuale, contribuendo a formare i cittadini di domani.

Orientamento e Open Day accessibili grazie al virtuale

Progetti e iniziative sono un buon punto di partenza per conoscere la scuola, capire la sua filosofia e valutare se si tratta della soluzione ideale per perseguire i personali obiettivi.

Ecco perché il Liceo Scientifico Fermi Monticelli ed European High School presta notevole attenzione all’orientamento, dato il proposito di accompagnare e supportare ogni studente nell’affrontare il personale percorso nella migliore maniera possibile.

Considerate le condizioni particolari dovute alla pandemia, quest’anno sono stati organizzati i Virtual Open Day, dedicati agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie.

Durante i meeting, tenuti rigorosamente online, sarà possibile vedere le aule e i laboratori degli istituti, nonché incontrare il Dirigente Scolastico e i Docenti, ai quali chiedere informazioni. Inoltre, ci si potrà confrontare con gli alunni già frequentanti e con le relative famiglie.

Per avere accesso ai Virtual Open Day, è necessario prenotarsi sul sito della scuola.

Per restare aggiornati riguardo a tutti gli eventi e le iniziative, inoltre, sono disponibili la pagina Facebook, Instagram e il canale Youtube.

